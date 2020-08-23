  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana Valisi Süleyman Elban: "(Kozan'daki orman yangını) Bölgedeki 6 köyde yaklaşık 800 haneyi boşaltmak durumunda kaldık. Şu ana kadar 200 hektara yakın alanda yangın devam ediyor."
Aktüel

Adana Valisi Süleyman Elban: "(Kozan'daki orman yangını) Bölgedeki 6 köyde yaklaşık 800 haneyi boşaltmak durumunda kaldık. Şu ana kadar 200 hektara yakın alanda yangın devam ediyor."

Yeniakit Publisher
2020-08-23 22:50:12 -
Adana Valisi Süleyman Elban: "(Kozan'daki orman yangını) Bölgedeki 6 köyde yaklaşık 800 haneyi boşaltmak durumunda kaldık. Şu ana kadar 200 hektara yakın alanda yangın devam ediyor."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aklınca Türkiye’yi tehdit etti! “Rusya harekete geçer”
Dünya

Aklınca Türkiye’yi tehdit etti! “Rusya harekete geçer”

İngiltere’de çalışan Yunan enerji uzmanı Ilias Tsagas, Türkiye’nin Karadeniz’deki doğal gaz çalışmalarına Rusların ve ABD’lilerin müsaade et..
FETO'nun firari yeğeni ve STV'nin ekran yüzü Kemal Gülen'in eşi Türkiye'den böyle kaçırıldı!
Gündem

FETO'nun firari yeğeni ve STV'nin ekran yüzü Kemal Gülen'in eşi Türkiye'den böyle kaçırıldı!

FETÖ’nün Samanyolu Televizyonunun eski haber spikeri ve FETÖ nün ekran yüzü Kemal Gülen olarak tanınan Fetullah Gülen’in yeğeni Kevser Gülen..
ABD'nin S-400 tehdidi sonrası uzman isimden flaş çıkış: Kendine zarar verir
Dünya

ABD'nin S-400 tehdidi sonrası uzman isimden flaş çıkış: Kendine zarar verir

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Clarke Cooper, ABD'nin Hindistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması konusundaki endişelerini bir ..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı