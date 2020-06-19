Adana Valisi Süleyman Elban göreve başladı

Adana’ya atanan Vali Süleyman Elban, valilikte yapılan karşılamanın ardından göreve başladı.

Valilik Karararnamesinin ardından Mardin’e atanan Vali Mahmut Demirtaş’ın yerine geçtiğimiz günlerde Ağrı Valisi Süleyman Elban atandı. Elban, için valilik bahçesinde düzenlenen törende aralarında kurum müdürleri ve vali yardımcılarının da bulunduğu valilik çalışanları, Vali Süleyman Elban’ı karşıladı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Elban, Adana’da vali olarak göreve başlamaktan memnuniyet duyduğunu söyleyerek, “Beni, ‘Adana Valiliği’ gibi önemli bir göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya şükranlarımı sunuyorum. Adana’mızın başta eğitim, sağlık, kültür, tarım, ekonomi, altyapı ve tüm alanlarda daha iyi bir noktaya taşıyabilmek için gayret sarf edip, çaba göstereceğiz” dedi.

Elban, Adana’dan Mardin Valiliğine atanan Mahmut Demirtaş’a da yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Yeni Vali Süleyman Elban’ı bazı valilik çalışanları merakla bekledi. Bazı çalışanlar binadaki pencerelerde ellerinde telefonlarla beklerken bazıları da binanın damına çıkarak bekledi.