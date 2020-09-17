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Aktüel Adana Valiliğine bombalı saldırıya ilişkin 3 PKK'lı sanık tekrar hakim karşısında
Aktüel

Adana Valiliğine bombalı saldırıya ilişkin 3 PKK'lı sanık tekrar hakim karşısında

Terör örgütü PKK mensubu 3 sanığın, dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı hedef aldıkları gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yeniden yargılanmasına başlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 15:37:01 -
Adana Valiliğine bombalı saldırıya ilişkin 3 PKK'lı sanık tekrar hakim karşısında

ADANA (AA) - Adana'da 2016'da Valilik otoparkındaki bombalı saldırıyla ilgili davada hüküm giyen terör örgütü PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusunun da arasında olduğu 3 sanığın, eylemde dönemin Valisi Mahmut Demirtaş'ı hedef aldıkları gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yeniden yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanıklar terör örgütü PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusu "Halo Dayı" kod adlı Eyüp Çelik ile Mehmet Emin Vural ve İhsan Taşdelen bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda, sanıkların avukatları da hazır bulundu.

İddianamedeki hususlar hatırlatılarak savunması alınan sanık Eyüp Çelik daha önce yargılandığı ve ceza aldığı dava dosyası kapsamında ayrıntılı savunma yaptığını belirtti.

Tüm savunmalarının doğru ve geçerli olduğunu kaydeden Çelik, "Söz konusu eylemle ilgili bir ilgim bulunmamaktadır. Örgütsel bir sıfatım yoktur. Bu suçlama yönünden beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar ise ayrıntılı savunma yapmak için mahkeme heyetinden süre talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın suçtan zarar görme ihtimaline binaen katılma talebinin kabulü ve tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, şikayetçi dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın müdahilliğinin kabulüne, bombalı saldırı hazırlığındayken Adana'da yakalanan itirafçı PKK'lı terörist E.K'nin tanık olarak diğer celse dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Valilik otoparkına park edilen bombalı aracın 24 Kasım 2016'da infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirmesi, 33 kişinin yaralanmasıyla ilgili davada 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 ayrı suçtan 992'şer yıl hapis cezasına çarptırılan terör örgütü PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusu "Halo Dayı" kod adlı Eyüp Çelik ile diğer sanıklar Mehmet Emin Vural ve İhsan Taşdelen hakkında yürütülen yeni soruşturma tamamlanmıştı.

İddianamede, şüpheliler hakkında dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş'a yönelik "tasarlayarak, patlayıcı madde ile kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

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