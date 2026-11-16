Adana sanayisinde kimya hamlesi! Ceyhan için stratejik fırsat

Adana’da kimya sektörünün geleceği ve yeni yatırım fırsatları sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda ele alındı.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Sanayici İlişkileri Komitesi koordinasyonunda düzenlenen Kimya ve Kimya Mineralleri Üretimi Sektör Toplantısı, sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, kimya sektörünün mevcut durumu, bölgenin yatırım potansiyeli, devam eden projeler ve geleceğe yönelik stratejik fırsatlar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Bu kapsamda bir konuşma yapan AOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, kimya sektörünün sanayinin gelişimi, üretim çeşitliliği ve ekonomik kalkınma açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti. Kimya sanayisinin yalnızca kendi üretim alanıyla sınırlı kalmadığını, başta tekstil, otomotiv, enerji, tarım, plastik ve ilaç olmak üzere çok sayıda sektörün gelişimine doğrudan katkı sunduğunu belirten Sütcü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kimya sektörü, sanayinin hemen her alanına girdi sağlayan, üretim zincirinin en önemli halkalarından biridir. Bu nedenle kimya sanayisinin gelişmesi, yalnızca sektörün kendi büyümesi değil, ülkemizin sanayi altyapısının güçlenmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve yüksek katma değerli üretim kapasitesinin artırılması anlamına geliyor. Adana, güçlü sanayi altyapısı, yetişmiş insan kaynağı, lojistik avantajları ve mevcut üretim ekosistemiyle kimya sektöründe önemli bir merkez olma potansiyeline sahip. Özellikle Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi, bu potansiyelin daha ileri taşınması açısından stratejik bir fırsat sunuyor. Bu yatırım vizyonunun, Adana’nın yanı sıra ülkemizin sanayi ve ihracat hedeflerine de önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Sanayicilerimizin bilgi ve deneyimlerini paylaşabildiği, sektörün sorunlarının ve fırsatlarının ortak akılla değerlendirildiği bu tür toplantıları son derece kıymetli buluyoruz. Amacımız, sektörlerimizin gelişimini desteklemek, yeni yatırımların önünü açmak ve sanayicilerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmek."

Toplantı, sektör temsilcileri arasında bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesi, yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve stratejik iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir platform oluşturdu.