  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'de karayollarında yeni dönem! 52 noktaya İHA'lar iniş kalkış yapabilecek Netanyahu’ya şok rest! "Başbakanlığı unut" şartı masada! Ankara-Kahire hattında kritik diplomasi trafiği! ABD-İran gerilimi için harekete geçildi Fon soruşturmasında ortalığı sarsan ek ifade! Tutuklu Tera Portföy Başkanı Erdin Özel'den Borsa İstanbul ve ekonomi kulislerini karıştıracak iddialar! Ülkeyi ayağa kaldıran olay! Rus istihbaratından komşuya sabotaj İlhan Tahsin’den Atina’ya müftülük tepkisi: Azınlığın iradesi nerede? Bakan Fidan Brüksel'e gidiyor: Günem AB ilişkileri ve Karadeniz TikTok'ta ahlaksızlık sınır tanımıyor! Kapatılması için aile kurumunun tamamen yok olması mı gerekiyor! Müslümanlar 20 bin imza topladı! Hollanda’nın ‘helal’ alerjisi depreşti Faşistler Almanya’da ortaya çıktı! Müslüman aileye karşı ‘domuz’luk
Kobi Adana sanayisinde kimya hamlesi! Ceyhan için stratejik fırsat
Kobi

Adana sanayisinde kimya hamlesi! Ceyhan için stratejik fırsat

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Adana sanayisinde kimya hamlesi! Ceyhan için stratejik fırsat

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü, kimya sektörünün birçok üretim alanının temelini oluşturduğunu belirterek, Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi’nin yeni yatırımlar açısından önemli bir potansiyel taşıdığını söyledi.

Adana’da kimya sektörünün geleceği ve yeni yatırım fırsatları sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda ele alındı.

 

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Sanayici İlişkileri Komitesi koordinasyonunda düzenlenen Kimya ve Kimya Mineralleri Üretimi Sektör Toplantısı, sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, kimya sektörünün mevcut durumu, bölgenin yatırım potansiyeli, devam eden projeler ve geleceğe yönelik stratejik fırsatlar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Bu kapsamda bir konuşma yapan AOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, kimya sektörünün sanayinin gelişimi, üretim çeşitliliği ve ekonomik kalkınma açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti. Kimya sanayisinin yalnızca kendi üretim alanıyla sınırlı kalmadığını, başta tekstil, otomotiv, enerji, tarım, plastik ve ilaç olmak üzere çok sayıda sektörün gelişimine doğrudan katkı sunduğunu belirten Sütcü, şu değerlendirmelerde bulundu:

 

"Kimya sektörü, sanayinin hemen her alanına girdi sağlayan, üretim zincirinin en önemli halkalarından biridir. Bu nedenle kimya sanayisinin gelişmesi, yalnızca sektörün kendi büyümesi değil, ülkemizin sanayi altyapısının güçlenmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve yüksek katma değerli üretim kapasitesinin artırılması anlamına geliyor. Adana, güçlü sanayi altyapısı, yetişmiş insan kaynağı, lojistik avantajları ve mevcut üretim ekosistemiyle kimya sektöründe önemli bir merkez olma potansiyeline sahip. Özellikle Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi, bu potansiyelin daha ileri taşınması açısından stratejik bir fırsat sunuyor. Bu yatırım vizyonunun, Adana’nın yanı sıra ülkemizin sanayi ve ihracat hedeflerine de önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Sanayicilerimizin bilgi ve deneyimlerini paylaşabildiği, sektörün sorunlarının ve fırsatlarının ortak akılla değerlendirildiği bu tür toplantıları son derece kıymetli buluyoruz. Amacımız, sektörlerimizin gelişimini desteklemek, yeni yatırımların önünü açmak ve sanayicilerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmek."

 

Toplantı, sektör temsilcileri arasında bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesi, yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve stratejik iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir platform oluşturdu.

COP31 öncesi sanayiden kritik çağrı! KOBİ’ler için iklim finansmanı artırılsın
COP31 öncesi sanayiden kritik çağrı! KOBİ’ler için iklim finansmanı artırılsın

Kobi

COP31 öncesi sanayiden kritik çağrı! KOBİ’ler için iklim finansmanı artırılsın

KOBİ’lere 100 milyar liralık dev paket! COP31’e özel 31 destek tek çatı altında
KOBİ’lere 100 milyar liralık dev paket! COP31’e özel 31 destek tek çatı altında

Kobi

KOBİ’lere 100 milyar liralık dev paket! COP31’e özel 31 destek tek çatı altında

KOBİ’lerin yeşil dönüşümü COP31’de masaya yatırılacak!
KOBİ’lerin yeşil dönüşümü COP31’de masaya yatırılacak!

Kobi

KOBİ’lerin yeşil dönüşümü COP31’de masaya yatırılacak!

KOBİ’lerin yeşil dönüşümünde yeni dönem!
KOBİ’lerin yeşil dönüşümünde yeni dönem!

Kobi

KOBİ’lerin yeşil dönüşümünde yeni dönem!

Samsun’da yeni dönem için güç birliği! Üretim ve KOBİ’ler için ortak projeler geliyor
Samsun’da yeni dönem için güç birliği! Üretim ve KOBİ’ler için ortak projeler geliyor

Kobi

Samsun’da yeni dönem için güç birliği! Üretim ve KOBİ’ler için ortak projeler geliyor

COP31’de KOBİ’ler için kritik mesaj! Yeşil dönüşümün önündeki 3 engel açıklandı
COP31’de KOBİ’ler için kritik mesaj! Yeşil dönüşümün önündeki 3 engel açıklandı

Kobi

COP31’de KOBİ’ler için kritik mesaj! Yeşil dönüşümün önündeki 3 engel açıklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23