  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Süper Lig ekibinde beklenmedik gelişme! İki oyuncu ile yollar ayrıldı

Kudüslüler, Ramazan ayında Türkiye'den giden yardımlarla nefes aldı

Hangi il ve ilçelerde camiler açılacak?

Arefe günü bin ihlas okumanın sevabı nedir? Arefe günü ihlas suresi okumanın faziletleri

Cuma namazı, Kocatepe Camii’nde kılındı
için kalan
Aktüel

Adana polisinden 4 gün üst üste narkotik uygulaması

Adana’da, 4 gün üst üste düzenlenen narkotik uygulamasında, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 15 kişi yakalanırken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 04:03:38 -
Adana polisinden 4 gün üst üste narkotik uygulaması

Adana’da, 4 gün üst üste düzenlenen narkotik uygulamasında, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 15 kişi yakalanırken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatı doğrultusunda, Seyhan ilçesine bağlı, Şakirpaşa, Uçak, Yeşiloba, Onur ve Ova Mahallerinde 4 gün boyunca narkotik uygulaması düzenlendi.


Düzenlenen uygulamada, 7 bin 384 kişinin GBT’sine bakılırken 4 bin 418 araç sorgulandı. Trafik yönünden 41 araç sürücüsüne 78 bin 299 TL para cezası kesilirken 12 araç trafikten men edildi. Narkotik polislerin vatandaşların üzerlerinde yaptığı aramalarda, 16.02 gram esrar maddesi, 10 sentetik ecza hapı, 3.89 sentetik kannabinoid katkılı toz maddesi, 1 gram metamfetamin ele geçirildi.


Üzerlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 15 kişi ise yasal işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Hıfzıssıhha kanunu kapsamında 4 kişiye 3 bin 165 TL para cezası kesildi. Uygulama geneli yapılan aramalarda 1 adet kesici deli alet ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.


Yapılan GBT sorgusunda hırsızlık suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı