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Aktüel Adana polisi çocuk ve gençleri sosyal medyadaki tehlikelere karşı uyardı
Aktüel

Adana polisi çocuk ve gençleri sosyal medyadaki tehlikelere karşı uyardı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 09:32:09 -
Adana polisi çocuk ve gençleri sosyal medyadaki tehlikelere karşı uyardı

ADANA (AA) - Adana'da polis, bir araya geldiği çocuk ve gençlere, sosyal medyadaki tehlikelere karşı uyarılarda bulundu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir spor kulübünde çocuk ve genç sporcularla buluştu.

Ekipler, burada internet ve sosyal medya kullanımı ile genel güvenlik konularında bilgilendirmede bulundu.

Çocuk ve gençlerin, sosyal medyada iletişim kurdukları kişilere karşı dikkatli olmalarını isteyen polisler, birileriyle bu alanda paylaşacakları özel fotoğraf ve görüntülerin ileride karşılarına tehdit veya şantaj aracı olarak çıkabileceğini belirtti.

Polisler, bu yönteme başvuran kötü niyetli kişilere karşı taviz verilmemesi gerektiğini, şantaj ve tehdit gibi durumlarla karşılaşanların ekiplere durumu bildirmesi halinde sorunların çözüme kavuşturulabileceğini ifade etti.

Ekipler, çocuk ve gençlerin sorularına da yanıtladı.

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