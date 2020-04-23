  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkondan okudu

2020-04-23 21:45:11 -
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkondan okudu

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı’nı okudu.

Adanalılar evlerinin balkonuna ve bahçesine çıkarak saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.

Bayram dolayısıyla vatandaşların evlerini bayrak ve balonlarla süslediği görüldü.

Marşın ardından bazıları müzik eşliğinde eğlenirken, havai fişek gösterileri renkli görüntü oluşturdu.

- Mersin

Duyurular üzerine Mersin'de saat 21.00 olduğunda vatandaşlar, Türk bayrakları, balon ve Atatürk resimleriyle süsledikleri evlerinin balkon ve pencelerine çıktı.

İstiklal Marşı’nı okuyan Mersinlilerin bazıları alkışla tempo tuttu.

- Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde vatandaşlar evlerinin balkonuna çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Türk bayrağı sallayıp, alkışlarla tempo tutan vatandaşlar çalınan marşlara da eşlik etti.

- Osmaniye

Osmaniyeliler ise balkon ve pencerelerine çıkarak hep birlikte İstiklal Marşı okudu, Türk bayrağı sallayıp alkışlarla tempo tuttu. Bazı evlerin damlarından havai fişekler atılırken, bazı evlerde vatandaşlar ışıkları açıp kapattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı