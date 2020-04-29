Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını Kemaraltı Camisi, Tepebağ, Tellidere, Kurtuluş mahalleleri, Turgut Özal Bulvarı, Kurttepe ve Kenan Evren kavşakları, Atatürk ve Çakmak caddeleri ile Seyhan Devlet Hastanesinde sürdürdü.

Kentte hem Kovid-19'a hem de zararlılara karşı ilaçlama ve dezenfeksiyonun süreceği bildirildi.

- Mersin

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele döneminde 70 bin gıda kolisi vatandaşlara ulaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de fatura ödeme noktalarındaki vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda anons yaptı.

Akdeniz Belediyesine bağlı ekipler, ilçedeki çöp konteynerlerini dezenfekte etti.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı da yazılı açıklamasında, adliyede ve ceza infaz kurumunda hem dezenfeksiyon hem de salgınla ilgili bilgilendirme faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi.

- Hatay ve Osmaniye

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bazı resmi kurumlar ile sık kullanılan otobüs durakları ve ATM'lerde dezenfeksiyon yaptı. Ekipler ayrıca Antakya'daki semt pazarlarında vatandaşlara maske dağıttı.

Osmaniye Belediyesi ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında iftar çadırlarının kurulmaması nedeniyle ramazan boyunca aşevlerinde hazırlanan sıcak yemekleri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim ediyor.

Belediye Başkanı Kadir Kara, yaptığı açıklamada, hijyenik ortamda hazırlanan yemeklerin özel kıyafetli belediye personelince evlere ulaştırıldığını kaydetti.