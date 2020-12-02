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Aktüel Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Aktüel

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-02 15:06:32 -
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler denetlendi.

Adana'da Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, esnaf ve vatandaşlara maske ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

- Mersin

Mersin'de, polis ekiplerince Kovid-19 tedbirleri kapsamında kent genelinde başlatılan denetimler devam etti.

Kentin işlek caddelerinde maske kontrolü yapan ekipler, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin uyarılarda bulundu.

Yenişehir Belediyesi ekipleri de kamu kurum ve kuruluşlarını dezenfekte etti.

- Hatay

Hatay Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında, vatandaşların yoğun kullandığı kamu kurumları, ibadethaneler, mezarlıklar, parklar, okullar ile toplu taşıma araçlarını dezenfekte etti.

Antakya Belediyesi temizlik ekipleri de Balıkçılar Çarşısı'nda temizlik, dezenfekte ve yıkama çalışması gerçekleştirdi.

- Osmaniye

Osmaniye Belediyesi Kovid-19 tedbirleri kapsamında ana arterler ve sokakları dezenfekte etti.

İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince trafiğin yoğun olmadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde yapılan çalışmada, cadde ve sokaklar hazırlanan dezenfektanla temizlendi.

Ekipler ayrıca insanların yoğun olarak kullandığı otobüs ve taksi durakları, park ve oyun alanları ile kamu kurum binalarında dezenfeksiyon yapıldı.

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