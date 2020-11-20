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Aktüel Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 kısıtlamaları başladı
Aktüel

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 kısıtlamaları başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 21:19:51 -
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 kısıtlamaları başladı

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar uygulanmaya başlandı.

Adana'da, polis ve zabıta ekipleri kısıtlama kapsamındaki iş yerlerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda kontrol yaptı.

Market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin saat 20.00 itibarıyla kapandığı kentte yeme-içme yerleri, paket servisle hizmet verdi.

Tantuni dükkanı işletmecisi Can Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısıtlamaya uyduklarını söyledi.

İş yerinde servis açmayacaklarını ifade eden Demir, "Saat 20.00'den sonra paket ve gel-al servisine girdik. Bundan sonra yeni bir karara kadar bu şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

Mersin, Hatay ve Osmaniye'de de kısıtlama kapsamındaki iş yerleri saat 20.00'de kapatıldı, yeme-içme dükkanları paket servisle ve gel-al yöntemiyle hizmet verdi.


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