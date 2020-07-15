Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi, mevlit okutuldu, şehitlikler ziyaret edildi.

Adana'da, Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'ndeki anma programında şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Süleyman Elban, burada yaptığı konuşmada, yıllarca Türk milletini ve Anadolu toprağından ilelebet sürmek veya yok etmek için hain emelleri olanların sürekli çabaladığını söyledi.

Bu ülkelerin, Türkiye'ye dışarıdan saldırıyla amaçlarına ulaşabileceğini düşündüğünü ancak her defasında milletin fedakarlığı ve kahramanlığıyla saldırıların püskürtüldüğünü vurgulayan Elban, şöyle devam etti:

"Bu ülkeler, 'O zaman başka bir plan devreye sokalım' ve 'bu milleti biz içten çökertelim' dediler. Bugün FETÖ diye adlandırdığımız hain örgütü yıllarca hazırladılar. O gece bir anda Türk Silahlı Kuvvetlerinin içinde yuvalanmış bir çetenin düğmeye basmasıyla sivil ve diğer kanattaki tüm aktörlerle bir darbe girişimine başladılar. Onların hesabı, 'nasıl olsa sokaklara bir iki tane tank çıktığında, semalarda bir iki uçak uçtuğunda bu millet elini kolunu yanlara düşürür ve kolayca teslim olur' üzerine kuruluydu. Bu hainlerin ve onları kumanda edenlerin, efendilerinin bilmediği bir şey vardı. Normal zamanda bu millet normal bir hayat sürebilir ama söz konusu kendi kutsal değerleri olduğunda neler yapabileceklerini en başta canları olmak üzere nelerden fedakarlık edebileceklerini bilmiyorlardı. O hainler bilmediği gibi efendileri de bilmiyordu."

Program, şehitler için dua edilmesi ve şiirlerin okunmasıyla son buldu.

- Şehitlerin isminin yazılı olduğu zırhlı araçlarla camiye geldiler

Şehitler için merkez Çukurova ilçesindeki Ramazanoğlu Camisi'nde mevlit programı düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şubesinde görevli polisler, programın düzenlendiği camiye darbe girişiminde şehit olan Adanalı polislerin isimlerinin yer aldığı zırhlı araçlarla geldi.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu programda şehitler için dua edildi.



Programa Vali Süleyman Elban, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda polis ve vatandaş katıldı.

Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına saldırıda şehit düşen polis memuru Aytekin Kuru da Kozan ilçesinin Pekmezci köyü mezarlığındaki kabri başında anıldı. Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Kazım Özgan ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı programda şehit Kuru için dua edildi.

- Mersin

Mersin'de de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mersin Mezarlığı şehitliğinde tören düzenlendi.

Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Şaban Kondi şehitler için dua etti.



Daha sonra Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent protokolü ile şehit yakınları ve vatandaşlar şehit mezarlarına karanfil bıraktı.



Bu arada, Ulu Cami'de öğle namazında şehitler için mevlit okundu, dua edildi.

- Hatay

Hatay'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Antakya Şehitliği'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şehit mezarlarına karanfillerin bırakıldığı törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından dua okundu.

Programa, Vali Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Orhan Akkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, kamu kurum ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Osmaniye

Osmaniye'de, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Mehmet Karacatilki, mezarı başında anıldı.



Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Şehitliği'ndeki programda baba Hamza Karacatilki, anne Nuriye Karacatilki ile şehit eşi Halime Karacatilki'ye başsağlığı diledi.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından dua edildi.

Vali Yılmaz ve protokol, şehit polis Mehmet Karacatilki ve diğer şehit mezarlarına karanfil bıraktı.



Anne Nuriye Karacatilki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunu şehit vermesinin üzerinden geçen 4 yılın acılarla dolu olduğunu belirterek "Her şeyi düşünüyorum zor geliyor. Acı acıdır. 'Nuriye teyze sen bu acıya nasıl dayanıyorsun?' diye soruyorlar. Bugün acı günümüz. Allah devletimize, milletimize zarar verdirmesin. Allah güç kuvvet versin, kötüleri de gazel etsin." diye konuştu.