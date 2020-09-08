Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 gün önce düzenlenen operasyonda yakalanan 32 zanlının, internet üzerinden yasadışı bahis yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonları tamamlandı.

Şüphelilerin bir kısmının üniversite öğrencisi olduğu ve ifadelerinde, banka hesaplarını para karşılığında kullandırdıklarını iddia ettikleri belirtildi.

Ayrıca zanlının 3 banka hesabının 3 ayda yaklaşık 8 milyon lira değerinde işlem gördüğü belirlendi.

Zanlılardan 7'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Savcılığın ardından 3 şüpheli daha serbest bırakıldı. Sulh ceza hâkimliğine götürülen zanlılardan 17'si tutuklandı ve 5'ine adli kontrol kararı verildi.

İnternette yasadışı bahis oynattırdığı iddia edilen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yapan polis, 32 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde 7,765 lira, 900 Suudi Arabistan riyali, 3,700 lira sahte para, 196 bin lira değerinde mücevher, "F" serisi bir dolarlık banknot, 2 ruhsatsız av tüfeği, 42 cep telefonu, 9 hard disk, 7 dizüstü bilgisayar bilgisayar, 17 flash bellek, 6 hafıza kartı, 30 SIM kart ve 21 banka ve farklı kişilere ait kredi kartları ele geçirildi.

Yapılan araştırma sonucunda, bahis gelirlerini transfer etmek için kullanılan 59 kişinin 209 banka hesabından 37 milyon 256 bin lira işlem yapıldığı belirlendi.