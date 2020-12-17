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Aktüel Adana merkezli PKK operasyonunda yakalanan zanlılar teröristlerin barınma ve saklanmasına yardım etmiş
Aktüel

Adana merkezli PKK operasyonunda yakalanan zanlılar teröristlerin barınma ve saklanmasına yardım etmiş

Eylem için kente gönderilen silah ile mühimmatların saklanması ve taşınmasına da aracılık ettikleri ileri sürülen 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-17 10:23:49 -
Adana merkezli PKK operasyonunda yakalanan zanlılar teröristlerin barınma ve saklanmasına yardım etmiş

ADANA (AA) - Adana merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 5 şüphelinin, eylem için kente gelen teröristlerin barınma ve saklanmalarına yardım ettiği öne sürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, dün şafak vakti terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen ve Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinden çıkan 2 örgütsel pusuladan kimliklerine ulaşılan zanlıların, eylem için kente gelen örgüt üyelerinin barınma ve saklanmasına yardım ettikleri ileri sürüldü.

Şüphelilerin, eylem için kente gönderilen silah ve mühimmatların saklanması ve taşınmasına da aracılık ettikleri iddia edildi.

Zanlıların birinin evinde yapılan aramada ise 10 kalaşnikof ele geçirildi.

Ekipler, adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ve polis, Adana merkezli Diyarbakır ve Kocaeli'nde dün şafak vakti düzenlediği PKK/KCK operasyonunda 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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