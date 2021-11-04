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Gündem Adana merkezli iki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı
Gündem

Adana merkezli iki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Adana merkezli iki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 09:15:00 -
Adana merkezli iki ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda yürüttükleri çalışmada örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, mahrem imamlarla irtibatlarının bulunduğu, Banka Asya hesaplarında örgüt talimatı doğrultusunda artırımda bulunduğu, kapatılan derneklere üye olduğu ve para yardımı yaptığı, ByLock yazışma içeriklerinde adının geçtiği belirtilen 10 şüphelinin adreslerini tespit etti.

Adana'da 9 ve Bingöl'de bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

 

 

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