Adana merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında askeri okullardan atılanların da bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi- Adana merkezli 4 ilde düzenlenen operasyon kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı

ADANA (AA) - Adana merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli İstanbul, Bursa ve Ankara'da operasyon düzenlendi.

Aralarında askeri okullardan atılanların da bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alınarak, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.