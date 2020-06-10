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Aktüel

Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı

Adana’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 63 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 06:51:38 -
Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı

Adana’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 63 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adana merkezli 3 ilde şafak vakti düzenlenen operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ailelere destek, para ve erzak yardımı yaptığı belirlenen aralarında esnaf, ihraç olan polisler ve iş adamlarının da bulunduğu 63 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.


Adana merkezli, Mersin ve İstanbul’da, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti FETÖ’ye yönelik operasyonu başlattı. Özel Harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi.


Operasyonda yakalanan zanlılar Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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