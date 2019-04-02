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Adana Kozan'da yeni muhtarı kura belirledi

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Orçan Mahallesi'ndeki sandıklardan çıkan oy eşitliği nedeniyle yeni muhtar, kura ile belirlendi.

02 Nisan 2019 Salı 19:21
Adana Kozan'da yeni muhtarı kura belirledi

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Orçan Mahallesi'nin muhtarı oy eşitliği nedeniyle kura ile belirlendi.

Kozan'da, 4 muhtar adayının yarıştığı Orçan Mahallesi Muhtarlığı için Hakan Dağlı ve Mustafa Erik'e 98'er oy çıktı. Eşitlik üzerine İlçe Seçim Kuruluna çağrılan adaylar, görevlilerin eşliğinde kura çekti. Çekilen kura sonucunda mahalle muhtarlığını Hakan Dağlı kazandı.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 19:21
  1. Adana
  2. Kozan
  3. muhtarlık seçimi
  4. kura çekimi

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