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Yaşam Adana kavruluyor! Termometreler 44 dereceyi gösterdi
Yaşam

Adana kavruluyor! Termometreler 44 dereceyi gösterdi

Yeniakit Publisher
2024-06-02 22:07:00 -
Adana kavruluyor! Termometreler 44 dereceyi gösterdi

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da bugün termometreler 44 dereceyi gösterdi.

Adana’da hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaştı. Termometreler 44 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan vatandaşlar ise parklarda bulunan ağaçların gölgesinde sohbet etti. Yetkililerin öğle saatlerinde dışarıya çıkılmamasına yönelik uyarılarda bulunduğu kentte, sıcaklığın önümüzdeki günlerde daha da yükseleceği bildirildi.

"Adana resmen yanıyor"

Pikniğe gitmek üzere dışarı çıktığını belirten bir vatandaş, "Çok aşırı derecede sıcak. Henüz haziran ayının başındayız. Aşırı sıcaktan dolayı dayanamıyoruz. Ben temmuz ve ağustos aylarını düşünemiyorum. Adana resmen yanıyor. Adanalı olarak alışkınız ama yine de çok sıcak. Dayanamıyoruz, klimadan uzaklaşmıyoruz" ifadelerini kullandı.

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