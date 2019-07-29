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Adana karıştı! Likit bombasıyla evi kundakladılar

Adana'nın Seyhan ilçesinde uyuşturucu bağımlıları ile tartışıp birini bıçaklayan şahsın evi, likit bomba atılarak yakıldı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:46

Adana'da Deniz Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki İlhami Uğur, evinin karşısındaki binayı mesken tutan uyuşturucu bağımlılarını uyardı. Uyuşturucu kullanmamaları için uyarı alan bağımlılarla, Uğur arasındaki tartışma bir anda büyüdü ve kavgaya dönüştü. Uğur, Nevzat U.'yu bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Yakalamak için çalışma başlatıldı

Nevzat U., vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye götürüldü. Nevzat U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, firari İlhami Uğur’u yakalamak için çalışma başlattı.

Likit bombasıyla evi bombaladı

Gece saatlerinde ise Uğur’un evi, uyuşturucu bağımlıları tarafından likit bomba atılarak kundaklandı. Pencereden atılan likit bombasıyla evdeki klima, televizyon ve çekyatlar yandı.

Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ancak, evin bir odası tamamen küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Bu sırada evde kimsenin bulunmaması, yaralanma veya can kaybının önüne geçti.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:46
  1. Adana
  2. Deniz Mahallesi
  3. İlhami Uğur
  4. kundaklama
  5. Uyuşturucu
  6. Seyhan ilçesi
  7. likit bomba

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