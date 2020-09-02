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Yaşam Adana hava durumu
Yaşam

Adana hava durumu

Adana hava durumu, Adana ilçelerinde son 5 günlük hava durumu, meteoroloji Adana hava tahminleri…

Yeniakit Publisher
2020-09-02 16:55:00 -
Adana hava durumu

Adana hava durumu, hava tahminleri merak ediliyor. Adana, Akdeniz iklim özelliklerine sahiptir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Kavurucu sıcakları ile bilinen Adana’da hava sıcaklıkları yaz aylarında artıyor. Vatandaşlar sık sık Adana hava durumu araştırmasında bulunuyorlar. Adana’da yağışlar, genellikle yamaç yağışları ve gezici hava kütlelerinin karşılaşması ile meydana gelir. Ortalama yağış miktarı 625 mm olmaktadır. Adana'nın ilçeleri Adana iline bağlı 15 ilçe bulunmaktadır. 

İşte meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre Adana ilçelerinde 3- 7 Eylül tarihlerine ait 5 günlük hava durumu tahminleri…

Adana Aladağ 3-7 Eylül 5 günlük hava durumu

Adana Ceyhan 3-7 Eylül 5 günlük hava durumu

 

Adana Çukurova 3-7 Eylül 5 günlük hava durumu

Adana Feke 3-7 Eylül 5 günlük hava durumu

 

Adana İmamoğlu 3-7 Eylül 5 günlük hava durumu

 

Adana Karaisalı 3-7 Eylül 5 günlük hava durumu

 

Adana Karataş 3-7 Eylül 5 günlük hava durumu

 

Adana Kozan‎ 3-7 Eylül 5 günlük hava durumu

 

Adana Pozantı‎ 3-7 Eylül 5 günlük hava durumu

 

Adana Saimbeyli 3-7 Eylül 5 günlük hava durumu

 

Adana Sarıçam 3-7 Eylül 5 günlük hava durumu

 

Adana Seyhan 3-7 Eylül 5 günlük hava durumu

 

Adana Tufanbeyli‎ 3-7 Eylül 5 günlük hava durumu

 

Adana Yumurtalık‎ 3-7 Eylül 5 günlük hava durumu

 

Adana Yüreğir 3-7 Eylül 5 günlük hava durumu

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