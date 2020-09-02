Adana hava durumu
Adana hava durumu, Adana ilçelerinde son 5 günlük hava durumu, meteoroloji Adana hava tahminleri…
Adana hava durumu, hava tahminleri merak ediliyor. Adana, Akdeniz iklim özelliklerine sahiptir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Kavurucu sıcakları ile bilinen Adana’da hava sıcaklıkları yaz aylarında artıyor. Vatandaşlar sık sık Adana hava durumu araştırmasında bulunuyorlar. Adana’da yağışlar, genellikle yamaç yağışları ve gezici hava kütlelerinin karşılaşması ile meydana gelir. Ortalama yağış miktarı 625 mm olmaktadır. Adana'nın ilçeleri Adana iline bağlı 15 ilçe bulunmaktadır.
İşte meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre Adana ilçelerinde 3- 7 Eylül tarihlerine ait 5 günlük hava durumu tahminleri…
Adana Aladağ 3-7 Eylül 5 günlük hava durumu
Adana Ceyhan 3-7 Eylül 5 günlük hava durumu
Adana Çukurova 3-7 Eylül 5 günlük hava durumu
Adana Feke 3-7 Eylül 5 günlük hava durumu
Adana İmamoğlu 3-7 Eylül 5 günlük hava durumu
Adana Karaisalı 3-7 Eylül 5 günlük hava durumu
Adana Karataş 3-7 Eylül 5 günlük hava durumu
Adana Kozan 3-7 Eylül 5 günlük hava durumu
Adana Pozantı 3-7 Eylül 5 günlük hava durumu
Adana Saimbeyli 3-7 Eylül 5 günlük hava durumu
Adana Sarıçam 3-7 Eylül 5 günlük hava durumu
Adana Seyhan 3-7 Eylül 5 günlük hava durumu
Adana Tufanbeyli 3-7 Eylül 5 günlük hava durumu
Adana Yumurtalık 3-7 Eylül 5 günlük hava durumu
Adana Yüreğir 3-7 Eylül 5 günlük hava durumu