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Aktüel Adana Estetik, Güzellik ve Kozmetik Fuarı açıldı
Aktüel

Adana Estetik, Güzellik ve Kozmetik Fuarı açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 15:55:42 -
Adana Estetik, Güzellik ve Kozmetik Fuarı açıldı

ADANA (AA) - Adana'da bu yıl ikinci kez organize edilen Estetik, Güzellik ve Kozmetik Fuarı açıldı.

Vali Süleyman Elban, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında, organizasyonun sektör, kent ve ülke için önemli olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle zor şartlarda böyle bir fuar düzenlemenin büyük bir başarı olduğunu belirten Elban, şöyle konuştu:

"Fuar zaten adıyla da güzel bir fuar. Türkiye'nin en güzel şehrinde, en güzel insanların yaşadığı bir şehirde ismiyle de müsemma olacak şekilde güzellik fuarı yapıyoruz. Dolayısıyla hem umut hem güzelliğin bir arada olduğu bu fuarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl pandemi sürecini konuşmadan artık taleplerin çoğunu karşılayamayacağımız dolulukta, cıvıl cıvıl, neşeli ve adına yakışır çok daha güzel fuar düzenlemeyi temenni ediyorum."

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş da Kovid-19 kısıtlamalarına uyarak bu süreci hep birlikte atlatacaklarına inandıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı.

Pazar gününe kadar açık olacak fuarda 100'e yakın firma, ürün ve koleksiyonlarını sergiliyor. Yerli ve yabancı doktorlar, kozmetik ve renkli makyaj uzmanları, güzellik ve bakım profesyonellerinin katılacağı fuarda, yeni ürün, yöntem ve ekipmanlar da tanıtılacak.

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