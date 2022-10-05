Adana Emniyeti hırsızlara geçit vermiyor! Bir ayda 168'i yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik ile Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Eylül ayında meydana gelen hırsızlık olaylarının bir çoğunu çözdü.

Emniyet mensupları, gelen şikayetlerin hepsini tek tek inceleyip üzerine giderek 232 şüpheliyi yakaladı. 24 saat esasına gören çalışan hırsızlık dedektifleri yakaladıkları zanlıların ev ve üst aramasında ise çaldıkları eşyaları bularak sahiplerine teslim etti. Gözaltına alınan zanlılar emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Bir ayda 168 hırsız cezaevine gönderildi

Eylül ayı boyunca Adana'da 168 hırsız tutuklandı. Polis çalınan 17 motosikleti de bulup sahiplerine teslim etti.

Bu arada sadece 26 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında ise 51 hırsızlık zanlısı tutuklandı.