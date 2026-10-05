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Teknoloji Adana doğumlu NASA astronotu Burnham'dan 2027'de planlanan görev öncesi video mesaj
Teknoloji

Adana doğumlu NASA astronotu Burnham'dan 2027'de planlanan görev öncesi video mesaj

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Adana doğumlu NASA astronotu Burnham'dan 2027'de planlanan görev öncesi video mesaj

NASA astronotu Deniz Burnham, 2027'de gerçekleştirilmesi planlanan ilk uzay görevi öncesi yayınladığı video mesajla Adanalı hemşehrilerine ve ailesine seslendi.

NASA astronotu Deniz Burnham, 2027'de gerçekleştirilmesi planlanan ilk uzay görevinden önce yayınladığı video mesajla Türkiye'de yaşayan ailesine ve Adanalı hemşehrilerine seslendi. Burnham, "Uzaydan anneannem ile dedeme, Adanalı hemşehrilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım" dedi.

Annesi Türk, babası ABD'li asker olan Burnham, babasının bir dönem görev yaptığı Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde dünyaya geldi. Videoda ailesiyle ve Türkiye ile bağlarını, özellikle de anneannesi ile dedesinin çocukluğundaki etkisini anlattı.

Dedesi kendi teleskoplarını yapıyordu

Asker bir ailede büyüyen astronot, mesajında Eceabatlı anneannesi Aynur ile Afyonlu dedesi Kadir'i andı. Anneannesinin kendilerini "çok güzel Türk yemekleriyle" büyüttüğünü dile getirdi.

Dedesinin uzaya duyduğu merakın bütün aileyi etkilediğini aktaran Burnham, çocukluk anılarını şu sözlerle paylaştı: "Kendi teleskoplarını yaptığını hatırlıyorum. Arka bahçemizde yıldızları ve gezegenleri izleyerek sayısız saatler geçirirdik."

Anneannesi ve dedesi Türkiye'de yaşıyor. Burnham, tatillerinde onları ziyaret etmeyi çok sevdiğini söyledi.

2021'de astronot adayı seçildi, Soyuz MS-30 için eğitimini sürdürüyor

NASA'nın 2021 Astronot Adayı Sınıfı'na seçilen Burnham, Ocak 2022'de görevine başladı. Daha önce NASA Ames Araştırma Merkezi'nde staj yapmıştı. Lisans eğitimini Kaliforniya Üniversitesi San Diego'da kimya mühendisliği, yüksek lisansını ise Los Angeles'taki Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde makine mühendisliği alanında tamamladı.

ABD Donanması Yedek Kuvvetleri'nde Mühendislik Görev Subayı olarak hizmet veren Burnham, lisanslı bir özel pilot. Tek motorlu kara ve deniz uçağı, aletli uçuş ve döner kanatlı hava aracı yetkilerine sahip.

Adana doğumlu astronot şu anda Roscosmos'a ait Soyuz MS-30 uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilecek ilk görevi için kozmonotlar Dmitri Petelin ve Konstantin Borisov ile birlikte eğitimini sürdürüyor.

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