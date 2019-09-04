Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! İşte o isim TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Ümit Özat'tan boşalan teknik direktörülük koltuğuna Uğur Tütüneker'i getirdi.

Ümit Özat ile yollarını ayıran Adana Demirspor, teknik direktörlük koltuğuna Uğur Tütüneker'i getirdi. Resmi siteden yapılan açıklama şöyle; "Çok değerli Adana Demirspor Taraftarları; Sezon başı belirlediğimiz ‘’Şampiyonluk’’ hedefine ulaşmak adına çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Yaptığımız görüşmelerin sonucunda Bayern Münih’te futbola başlamış ve Galatasaray’da jübile yapmış, çalıştırdığı takımlarda şampiyonluklar yaşamış Uğur Tütüneker hoca ile anlaşmış bulunuyoruz. 1996'da Galatasaray'da jübilesini yapan hocamız sırasıyla, Yozgatspor, Sarıyer, Siirtspor, Kayserispor, Başakşehir, İstanbulspor ve Kasımpaşa'nın başında teknik direktör olarak çalışmıştır .Konyaspor ve Osmanlıspor’da şampiyonluk sevinci yaşayan Uğur Tütüneker’in camiamıza hayırlı olmasını dilerim. Büyük Adana Demirspor Ailesinin hocamıza, futbolcularımıza ve yönetimimize sonuna kadar destek olacağından hiç şüphem yok. Yolun sonu şampiyonluk olacaktır. Sevgi ve Saygılarımla Murat SANCAK Adana Demirspor Kulüp Başkanı"

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