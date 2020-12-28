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Spor Adana Demirspor'un kaptanı Gökhan İnler: "Takımı gayet iyi ve pozitif görüyorum"
Spor

Adana Demirspor'un kaptanı Gökhan İnler: "Takımı gayet iyi ve pozitif görüyorum"

"Maçtan maça bakmalıyız, iyi çalışmalıyız. Rakipler iyi olabilir ama biz kendimize bakmalıyız" - "Takım gayet iyi ve motive olmuş durumda. Sezon hedefini herkes biliyor. Sezon sonunda hesaplar kesilecek"

Yeniakit Publisher
2020-12-28 11:02:43 -
Adana Demirspor'un kaptanı Gökhan İnler: "Takımı gayet iyi ve pozitif görüyorum"

ADANA (AA) - EREN BOZKURT - TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kaptanı Gökhan İnler, takımın şampiyonluğa odaklandığını söyledi.

Adana Demirspor'un 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökhan İnler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak zor bir dönemden geçtiklerini belirtti.

Takımın başına geçen teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın elinden geleni yaptığını ifade eden Gökhan, şöyle konuştu:

"Biz de oyuncular olarak elimizden geleni yapıyoruz. Trabzonspor'la başladık, zor bir maçtı. 120 dakika oynamak ve sonra penaltılara gitmek bizim için çok zordu. Ama karakter gösterdik. Maçı almak istiyorduk ve aldık. Trabzonspor maçından sonra takıma, 'Bu sadece bir maçtı. Zor bir maçtı ama bunu ligde de göstermemiz lazım' dedim. Tuzlaspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor maçında da takım ruhu çok güzeldi. Bu ruhla devam etmek için elimizden geleni yapacağız."


- "Sezon hedefini herkes biliyor"


Gökhan İnler, her maçın hikayesinin farklı olduğunu dile getirerek, "Takımı gayet iyi ve pozitif görüyorum. Bu çok önemli. Maçtan maça bakmalıyız, iyi çalışmalıyız. Rakipler iyi olabilir ama biz kendimize bakmalıyız. Takımdaki 15 kişi önemli değil, 25-30 kişi hazır olmalıyız. Herkes yüzde 100'ünü vermeli. Takım gayet iyi ve konsantre oldu. Sezon hedefini herkes biliyor. Sezon sonunda hesaplar kesilecek." ifadelerini kullandı.

Saha içindeki hedefinin iyi oynamak olduğunu aktaran Gökhan, "Tabii ki herkes benden şut bekliyor. Belki daha önce çok pozisyona girdim. Ama şutlara özel olarak tabii ki çalışacağım. Bireysel olarak herkes şutumu görmek ister ama benim amacım takım yensin ve hedefe ulaşsın." yorumunu yaptı.

Gökhan İnler, mavi-lacivertlilerde bu sezon 2'si Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 12 maçta forma giydi.

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