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Spor Adana Demirsporlu futbolcu Tarık Çamdal, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Spor

Adana Demirsporlu futbolcu Tarık Çamdal, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Yeniakit Publisher
2020-12-07 15:29:20 -
Adana Demirsporlu futbolcu Tarık Çamdal, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak

ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un futbolcusu Tarık Çamdal, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün sahalarında 2-0 galip geldikleri Akhisarspor maçının 7. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Tarık Çamdal'ın çekilen MR'ı sonucunda arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.

Tedavisine başlanan Tarık Çamdal'ın en az 3 hata sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

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