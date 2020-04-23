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Spor

Adana Demirspor'dan, Zafer Karagöz için başsağlığı mesajı

2020-04-23 15:20:40 -
Adana Demirspor'dan, Zafer Karagöz için başsağlığı mesajı

ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Adanaspor'un yardımcı antrenörü 45 yaşındaki Zafer Karagöz'ün vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Mavi-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Adanaspor'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Zafer Karagöz hocamızın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Mide kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'daki özel bir hastanede yaşamını yitiren Karagöz, futbolculuk hayatında Eskişehirspor, Sakaryaspor ve Konyaspor gibi takımlarda forma giymişti.

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