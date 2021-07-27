Adana Demirspor'dan Emre Mor çıkışı

A Spor'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, İspanyol ekibinden ayrılacağını açıklayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için "Emre Mor gündemimize geldi ama şu an ilgilenmiyoruz." dedi.

Kariyerinde Borussia Dortmund, Galatasaray gibi büyük kulüplerde forma giyen Emre Mor, beklentileri bir türlü karşılayamazken son kulübü Celta Vigo'dan da yeni bir başlangıç yapmak adına ayrılık kararı aldığını belirtti.

Dünyaca ünlü futbolcuların menajerliğini yapan Raiola ile yeni bir başlangıç yapmak istediğini söyleyen Emre, "Başka bir kulüpte yeniden başlamak için Mino Raiola ile anlaştım. Muhtemelen dünyanın en iyi menajerlerinden birine sahibim." diye konuşmuştu.