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Spor Adana Demirspor'dan Balotelli bombası
Spor

Adana Demirspor'dan Balotelli bombası

Süper Lig'e yeni yükselen Adana Demirspor, İtalyan golcü Mario Balotelli ile görüşmelere başladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 16:25:00 -
Adana Demirspor'dan Balotelli bombası

Süper Lig 'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, iddialı bir kadro adına transfer çalışmalarına başladı. Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, ilk transfer bombası adına Mario Balotelli ile görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

A Spor'a konuşan Murat Sancak, Balotelli ile görüştüklerini ve bunun kolay bir transfer olmadığını belirtirken "Uğraşıyoruz ama zor bir transfer" ifadelerini de kullandı.

Bu sezonun ilk bölümünde herhangi bir takımla anlaşmadıktan sonra devre arasına doğru Monza'ya transfer olan Mario Balotelli, İtalyan ekibiyle Serie B'de mücadele ederken toplamda çıktığı 14 maçta 6 gol, 1 asistlik katkı yapmıştı.

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