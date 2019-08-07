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Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları

Teknik Direktör Ümit Özat:"Bolu'da iyi bir kamp dönemi geçirdik. Eksik bölgelere transfer çalışmalarımız devam ediyor"

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:51
Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları

ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un teknik direktörü Ümit Özat, Bolu'da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini, eksik bölgelere transfer çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'daki kamp çalışmalarını tamamlayan mavi-lacivertliler, Adana'ya gelerek kendi tesislerinde yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını yaptı.

Antrenmana, sakatlıkları süren Rassoul ve Tayyip Talha Sanuç katılmazken, yeni transferlerden Volkan Şen çalışmada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Ümit Özat, sezon hazırlıklarına kentte devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İlk hafta oynayacağımız Balıkesirspor karşılaşmasının hazırlıklarını Adana'da sürdüreceğiz. Cumartesi günü de bir hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz. Bolu'da iyi bir kamp dönemi geçirdik. Eksik bölgelere transfer çalışmalarımız devam ediyor. Takımımdaki bütün futbolcularıma güveniyorum. Taraftarımızdan ricam, lütfen bir daha ceza alıp bizi yalnız bırakmasınlar. Bu zorlu yolda onlara çok ihtiyacımız var."

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:51
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