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Adana Demirspor’da tempo yükseliyor

Spor Toto 1.

16 Temmuz 2019 Salı 11:24
Adana Demirspor’da tempo yükseliyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor’un Bolu kampında antrenman temposu günden güne artıyor.


Sabah kondisyon salonunda çalışan Adana Demirsporlu futbolcular, kampın ilk gününden itibaren düzenli olarak iki antrenman yapacak. Mavi lacivertliler dün akşam ilk çalışmanın da son bölümünde çift kale maç oynadı. Teknik Direktör Ümit Özat, kıran kırana geçen maçı dikkatle izlerken zaman zaman oyunu durdurarak futbolculara yapması gerekenleri uygulamalı olarak anlattı.


Şu ana kadar Adana kampı dahil ciddi bir sakatlık yaşanmaması da teknik heyetin yüzünü güldürdü. Adana Demirspor’un kamp yaptığı otelde ve yakın bölgelerde birçok Spor Toto 1.lig takımı kamp yapıyor.


Mavi lacivertli takım,lige yeni yükselen Keçiörengücü aynı oteli paylaşırken aynı sahada ise yine bu sezon Spor Toto 1. Ligde mücadele edecek olan Karagümrük takımı da lig hazırlıklarını Bolu’da sürdüren ekipler arasında.


Adana Demirspor ilk hazırlık maçını 17 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00’de oynayacak.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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