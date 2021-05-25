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Spor

Adana Demirspor'da Mario Balotelli sürprizi

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba açıklamalarda bulundu. Mavi Şimşekler'in gündeminde bulunan yıldız futbolcu Mario Balotelli ile ilgili Aybaba, "Mario Balotelli'ye deli diyorlar. Adana'da rahat eder bence. Sıkıntı yok. Listemizde var" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 17:48:00 -
Adana Demirspor'da Mario Balotelli sürprizi

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'da Mario Balotelli mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Mavi Şimşekler'de teknik direktör Samet Aybaba'dan, İtalyan futbolcuya için çarpıcı bir çağrı geldi.

"Balotelli listemizde var"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Mario Balotelli'ye deli diyorlar. Adana'da rahat eder bence. Sıkıntı yok. Listemizde var." dedi.

"Marka oyuncu almayı planlıyoruz"

Yıldız transferi yapacaklarını söyleyen Samet Aybaba "Marka oyuncu almayı planlıyoruz. Balotelli olur, başka biri olur. Listede 3-4 isim var" ifadelerini kullandı.

"Maaşı sorun olmaz"

Balotelli ya da başka bir yıldızın maaşının sorun yaratmayacağını söyleyen Aybaba "Maaşı sorun olmaz. İyi oyuncu geliyor, şöhretli oluyor geri koşmuyor ama oyuncular şikayet ediyor. Ben de diyorum ki 'Kaç maç kazanmışız? Kim kazandırmış? Sen ne kazandın? Para kazandın, itibar kazandın.' Geleceğinle ilgili bir şeyler kazanıyorsan, biraz fazla koşacaksın." dedi.

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