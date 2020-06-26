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Spor

Adana Demirspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 15:00:24 -
Adana Demirspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

ADANA (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da oyuncular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumartesi günü oynayacağımız Giresunspor maçı öncesinde futbol takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz ve kulüp personellerimize yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

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