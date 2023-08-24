Adana Demirspor turu zora soktu
Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Genk'e 2-1'lik skorla yenildi.
Avrupa'daki temsilcilerimizden Adana Demirspor, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Genk ile kozlarını paylaştı.
İlk yarıda gol yok
İki takımda maça hızlı başladı. Tempo seviyesi yüksek olan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.
Akbaba perdeyi açtı
Karşılaşmanın ikinci yarısı adeta golle başladı. 47. dakikada C.Ndiaye'nin asistinde Emre Akbaba topu ağlara yolladı ve Adana Demirspor, 1-0 öne geçti.
Bulduğu gol sonrası ataklarını daha da arttıran ve oyunu rakip kaleye yıkan Genk, 90+3. D. Munoz'un kaydettiği kafa gölüyle skor 2-1 oldu. Mücadele bu sonuçla tamamlandı.
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