  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pendik'te zincirleme kaza: Yaralılar var
Katar Dışişleri Bakanlığı, Tunus'taki taraflara diyalog ve itidal çağrısında bulundu
Giresunspor’a Kolombiyalı stoper
Adana Demirspor transfere doymuyor
Spor Adana Demirspor transfere doymuyor
Spor

Adana Demirspor transfere doymuyor

Dünya yıldızlarını Adana’ya getirmeye devam eden Süper Lig’in yeni ekibi Adana Demirspor son olarak Schalke 04’te oynayan orta saha Fransız oyuncu Benjamin Stambouli'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 15:43:00 -
Adana Demirspor transfere doymuyor

Dünya yıldızlarını Adana’ya getirmeye devam eden Süper Lig’in yeni ekibi Adana Demirspor son olarak Schalke 04’te oynayan orta saha Fransız oyuncu Benjamin Stambouli'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Stambouli ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Benjamin Stambouli'nin daha önce Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain'de, son olarak da Schalke 04'te forma giydiği bildirildi.

Süper Lig’in yeni ekibi son olarak Belhanda ve Balotelli gibi ses getiren transferlerin altına da imza atmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay