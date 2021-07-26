Adana Demirspor transfere doymuyor
Dünya yıldızlarını Adana’ya getirmeye devam eden Süper Lig’in yeni ekibi Adana Demirspor son olarak Schalke 04’te oynayan orta saha Fransız oyuncu Benjamin Stambouli'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı.
Dünya yıldızlarını Adana’ya getirmeye devam eden Süper Lig’in yeni ekibi Adana Demirspor son olarak Schalke 04’te oynayan orta saha Fransız oyuncu Benjamin Stambouli'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Stambouli ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Benjamin Stambouli'nin daha önce Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain'de, son olarak da Schalke 04'te forma giydiği bildirildi.
Süper Lig’in yeni ekibi son olarak Belhanda ve Balotelli gibi ses getiren transferlerin altına da imza atmıştı.