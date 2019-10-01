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Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker: Deplasmandan bir puan aldık

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 2-2 berabere kaldıkları Altınordu maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

01 Ekim 2019 Salı 13:11
Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker: Deplasmandan bir puan aldık

2-0 öne geçtikleri karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayan ve sahadan bir puanla ayrılan Adana Demirspor’un teknik direktör Uğur Tütüneker, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Girdikleri fırsatları değerlendiremediklerini ifade eden Tütüneker, “Her iki takımı da temposundan dolayı tebrik ederim. Deplasmandan bir puan aldık. 2-0’dan sonra topa biraz daha fazla sahip olup daha sakin olmalıydık. Bizim topa sahip olmamız lazımken bunu Altınordu yaptı. Bizi kendi sahamıza ittiler. 2-1’ken Samed’in pozisyonu gol olsaydı farklı olabilirdi. Bu ligde pozisyon geldiği zaman atmanız gerekiyor. En kısa sürede bunları düzeltmemiz lazım. Seyir açısından güzel bir maç oldu” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 13:11
  1. Adana Demirspor
  2. Uğur Tütüneker
  3. TFF 1. Lig
  4. Altınordu
  5. Teknik direktör

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