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Spor Adana Demirspor, Shahruddin Magomedaliev'i kadrosuna kattı
Spor

Adana Demirspor, Shahruddin Magomedaliev'i kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2023-09-08 16:11:00 -
Adana Demirspor, Shahruddin Magomedaliev'i kadrosuna kattı

Adana Demirspor Azerbaycanlı kaleci Shahruddin Magomedaliev’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Güney temsilcisi, son olarak Azerbaycan Ligi ekiplerinden Karabağ forması giyen 29 yaşındaki file bekçisi Shahruddin Magomedaliev'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Lacivert - beyazlı ekipten yapılan açıklamada, “Kulübümüz 29 yaşındaki Azeri kaleci Shahruddin Magomedaliev ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz camiamıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

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