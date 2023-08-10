Adana Demirspor-Osijek! Muhtemel 11'ler
Konferans Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Adana Demirspor, Osijek'i konuk ediyor.
Konferans Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Adana Demirspor, Osijek'i konuk ediyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor, Hırvatistan temsilcisi Osijek'i konuk edecek.
Yeni Adana Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan hakem Goga Kikacheishvili yönetecek. Kikacheishvili'nin yardımcılıklarını David Akhvlediani ve Davit Gabisonia üstelenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Davit Kharitonashvili olacak.
Mavi lacivertliler 17 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
ADANA DEMİRSPOR-OSİJEK!
ÖNE ÇIKAN VİDEO
MUHTEMEL 11'LER
ADANA DEMİRSPOR: Karacic, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye
OSİJEK: Malenica, Grzan, Brlek, Mkrcthyan, Drambayev, Nejasmic, Evangelou, Jugovic, Spoljaric, Mierez, Caktas
STAT: Yeni Adana
HAKEM: Goga Kikacheishvili
SAAT: 21:00
YAYIN: TV 8.5Adana Demirspor-Osijek! Muhtemel 11'ler
Konferans Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Adana Demirspor, Osijek'i konuk ediyor.
Adana Demirspor-Osijek! Muhtemel 11'ler
GİRİŞ 10.08.2023 09:24 GÜNCELLEME 10.08.2023 09:29
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor, Hırvatistan temsilcisi Osijek'i konuk edecek.
Yeni Adana Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan hakem Goga Kikacheishvili yönetecek. Kikacheishvili'nin yardımcılıklarını David Akhvlediani ve Davit Gabisonia üstelenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Davit Kharitonashvili olacak.
Mavi lacivertliler 17 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
ADANA DEMİRSPOR-OSİJEK!
MUHTEMEL 11'LER
ADANA DEMİRSPOR: Karacic, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye
OSİJEK: Malenica, Grzan, Brlek, Mkrcthyan, Drambayev, Nejasmic, Evangelou, Jugovic, Spoljaric, Mierez, Caktas
STAT: Yeni Adana
HAKEM: Goga Kikacheishvili
SAAT: 21:00
YAYIN: TV 8.5