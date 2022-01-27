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Spor Adana Demirspor, Erhun Aksel Öztümer'i kadrosuna kattı
Spor

Adana Demirspor, Erhun Aksel Öztümer'i kadrosuna kattı

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Erhun Aksel Öztümer ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 17:34:00 -
Adana Demirspor, Erhun Aksel Öztümer'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Erhun Aksel Öztümer ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mavi-lacivertli ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz daha önce Bolton Wanderers, Bristol Rovers, Charlton Athletic ve Fatih Karagümrük formalarını giyen orta saha oyuncusu Erhun Aksel Öztümer ile 1,5 yıl + opsiyonlu şekilde anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuza mavi-lacivertli forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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