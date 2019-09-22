0553 313 94 23

Adana Demirspor, Bursaspor'u 4 golle geçti!

TFF 1.Lig'in 5.haftasında Adana Demirspor kendi seyircisi önünde Bursaspor'u 4-1 mağlup edip 3 puanın sahibi oldu.

22 Eylül 2019 Pazar 12:27
Adana Demirspor, Bursaspor'u 4 golle geçti!

Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Bursaspor’u 4-1 mağlup etti.

8’inci dakikada Adana Demirspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta hızla ileri çıkan Levent, topu arka direğe ortaladı. Topla buluşan Volkan, gelişine şutunu çekti top kaleciden sekti. Karambolde topu tamamlayan Samed Ali’nin şutunda top Bursaspor ağlarıyla buluştu: 1-0

10’uncu dakikada sol kanattan taç atışı kullanan Adana Demirspor’da topla buluşan Levent, bekletmeden arka direğe ortasını yaptı. Topu önünde bulan Berk, gelişine şutunu çekti. Meşin yuvarlak uzak köşe direğine çarparak ağlarla buluştu: 2-0

36’ncı dakikada sol kanattan kontra atağa kalkan Adana Demirspor’da çalımlarla ilerleyen Volkan, topu rakip ceza sahasına ortaladı. Topla buluşan Levent’in uzak köşeye şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

55’inci dakikada Adana Demirspor’da sağdan ilerleyen Berk, topu Samed Ali’ye attı. Samed topu ceza yayı üzerindeki Sinan’a gönderdi. Sinan topla buluştu ve şutunu attı. Top kaleci Çağlar’da kaldı.

78’inci dakikada Bursaspor’dan Burak, topla ilerleyen Volkan Şen’e kayarak müdahale ederken faul yaptı. Hakem Burak’a ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı.

85’inci dakikada Bursaspor’un sağdan atağında gelen pasla ceza sahası dışından topla buluşan Latovlevıcı sert bir şut attı. Top Adana Demirspor savunmasına çarptı ve ağlarla buluştu: 3-1

91'inci dakikada Adana Demirspor kontra atağında ceza sahası içinde toplka buluşan Erdal kalecinin bacakları arasından topu düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 4-1

Karşılaşma Adana Demirspor’un 4-1’lık galibiyetiyle sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 12:27
  1. Adana Demirspor
  2. Bursaspor
  3. TFF 1. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir orman yangını daha!
    1. Bir orman yangını daha!
    2. Elazığ'da trafik kazası! 6 yaralı
    3. Öcalan teröristti de, Demirtaş değil..
    4. Şok eden görüntü! Polis saya saya..
    5. Adana Demirspor, Bursaspor'u 4 golle..
    6. Fenerbahçe'de şok sakatlık! Derbide..
    7. 49 yıl sonra bir ilk! 12 bin yaşındaki..
    8. Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu:..
    9. Sinan Engin: Fenerbahçe'nin şampiyon..
    10. Freni boşalan kamyon dehşet saçtı
    11. Karamollaoğlu "Maymuncuk" demişti.....
    12. Polis Akademisi: 2 bin 500 komiser..
    13. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    14. Adana'da firari hükümlü yakalandı!
    15. Mısır’daki protestoları değerlendiren..
    16. Engelli vatandaşlardan CHP Genel..
    17. Yeni görüntüler ortaya çıktı!..
    18. Huzur mu bulmak istiyorsunuz?
    19. Allah için sevmek
    20. İstanbul, Atatürk Havalimanı'nı geride..
    21. İzmir’de toplanıyorlar! Lut Kavmi'nin..
    22. Cemil Meriç’ten TV’ye farklı bir bakış
    23. Suret-i haktan atış! Fitneci Soner'in..
    24. Şanlı Osmanlı tarihini neden görmezden..
    25. Malatya Abdullah Gül Parkı’nın ismi..
    26. Deniz Çoban açıkladı! Kural hatası...
    27. Emine Erdoğan, BM'de Türkiye'nin..
    28. Ülkücülerden HDP’ye ‘Turan Marşı’..
    29. İddialar ABD’de kulisleri karıştırdı!..
    30. İstanbul Havalimanı AB ülkesine ilham..
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    Bu kez Kral Selman konuştu!

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı