Adana Demirspor Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman? Adana Demirspor Beşiktaş saat kaçta?

Adana Demirspor Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda? Adana Demirspor Beşiktaş ne zaman saat kaçta oynanacak? soruları BJK taraftarı tarafından merak ediliyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlı takım, ilk hazırlık maçını Başakşehir, ikinci hazırlık maçında Kayserispor ile yapan Kara kartal, şimdi de üçüncü hazırlık maçını Adana Demirspor ile yapacak. Peki Beşiktaş Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman? Beşiktaş Adana Demirspor saat kaçta?