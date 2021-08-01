Adana Demirspor Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman? Adana Demirspor Beşiktaş saat kaçta?
Adana Demirspor Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda? Adana Demirspor Beşiktaş ne zaman saat kaçta oynanacak? soruları BJK taraftarı tarafından merak ediliyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlı takım, ilk hazırlık maçını Başakşehir, ikinci hazırlık maçında Kayserispor ile yapan Kara kartal, şimdi de üçüncü hazırlık maçını Adana Demirspor ile yapacak. Peki Beşiktaş Adana Demirspor hazırlık maçı ne zaman? Beşiktaş Adana Demirspor saat kaçta?
Adana Demirspor Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman? Adana Demirspor Beşiktaş saat kaçta? Hazırlık maçlarına devam eden Beşiktaş'ın, üçüncü hazırlık maçı Adana Demirspor ila olacak.
Beşiktaş hazırlık maçları
2021 2022 sezonu öncesinde ilk hazırlık maçını Başakşehir ile yapan ve 1-0 kazanan Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Kayserispor'la karşılaştı. Beşiktaş Kayserispor hazırlık maçı sonucu 0-3’lük skorla Kayserispor kazanan taraf oldu.
Adana Demirspor Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman? Adana Demirspor Beşiktaş saat kaçta?
Kayserispor'a mağlup olan Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında ise 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Adana Demirspor Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda?
Adana Demirspor Beşiktaş hazırlık maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.