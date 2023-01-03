Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Hulk açıklaması

Mario Balotelli'nin takımdan ayrılmasının ardından hücumda star bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Adana Demirspor, Brezilyalı golcü Hulk'u gündemine almıştı. Mavi Şimşekler'in başkanı Murat Sancak'tan bu transfere ilişkin esprili bir paylaşım geldi.

"Benim niye bittiğinden haberim yok"

Adana Demirspor'un Brezilyalı futbolcu Hulk ve kulübü Atletico Mineiro ile her konuda anlaşmaya vardığı haberi kısa sürede gündem oldu. Bunun üzerine Demirspor Başkanı Murat Sancak, Hulk transferinin bittiği yönündeki bir paylaşıma, "Benim niye bittiğinden haberim yok." yorumunu yaptı.

Hulk'un karnesi

Atletico Mineiro forması giyen 36 yaşındaki Hulk, 2021-2022 sezonunda çıktığı 46 resmi maçta 29 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.