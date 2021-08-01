  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

112 orman yangınının 107'si kontrol altında

Kaz Dağlarından villa alan Tarkan yine kafayı çıkardı! Skandal paylaşım

Devlet Bahçeli’den AYM’ye sert sözler “Eğer HDP’yi kapatmaktan kaçınırsa…”

Vatandaşlar isyanda! Market fiyatları cep yakıyor

Bu yangınları kökten bitireceği için, imam hatiplere düşmanlar!

İslam Memiş’ten ‘altın’ gibi altın tavsiyeleri Bu aya aman dikkat!

Türkiye’nin komşu ülkesi için harekete geçtiler! ‘Yanıt verilmeli’… Uluslararası eylem çağrısı

Havadaki devler Türkiye'ye giriş yaptı! Tek seferde 39 ton su bırakabiliyor

Türkiye’de tartışmalara neden olacak karar! Aşı olmayanlar çalıştırılmayacak

FETÖ'cü Orhan İnandı Türk büyükelçiyi öldürmek için "suikastçi" tutmuş
Diyarbakır annelerinden evlatlarına çağrı
Sağanak yağış! Ev ve iş yerlerini su bastı
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'den özür diledi
Denizli’de orman yangını kontrol altına alındı
Spor Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'den özür diledi
Spor

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'den özür diledi

Mario Balotelli'nin şehre girişi sırasında Fenerbahçe'ye yönelik ağır küfreden Adana Demirspor taraftarı tepkilere neden olmuştu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, küfürlü sözler nedeniyle Fenerbahçe'den özür diledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 17:26:00 -
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'den özür diledi

Adana Demirspor'un Bolu'daki kampından ayrılıp Adana'ya gelen yeni yıldızı Mario Balotelli'yi 1000 kişilik bir taraftar grubu karşılarken, Fenerbahçe aleyhine ağır küfürlü tezahüratlar yapılmıştı.

Başkan Murat Sancak bu konu üzerine sosyal medya heasbından bir açıklamada bulunarak Fenerbahçe camiasından özür diledi.

SporX'in aktardığına göre Murat Sancak, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, dün Balotelli'ye havaalanında yapılan karşılamada, ülkemizin değerli kulübüne yapılan küfür beni derinden üzmüş olup, tekrarı yaşanmaması adına herkesin duyarlı olmasını rica ediyorum ve bundan dolayı Fenerbahçe camiasından özür dilerim. Evet gerçek Adana Demirspor taraftarı yapmaz ve bundan sonra bu hareketlere, sizlerin izin vermeyeceğinizi biliyorum. Ev sahibi olduğumuz her maçta misafir nasıl ağırlanır bütün herkese göstereceğinize şüphem yok." dedi.

Adana Demirspor, Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay