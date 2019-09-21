Adana Demir Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? TFF 1. Lig'in 5. haftasında Adana Demir ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Peki, Adana Demir Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Adana Demir ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Peki, Adana Demir Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Adana Demir Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Altı yıl aradan sonra Adana Demir ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda başlayacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Adana Demir Bursaspor maçı beIN SPORTS MAX HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Yarım asırlık rekabet İki takım arasındaki rekabet yarım asrı aşmış durumda. 1 Haziran 1963'te kurulan Bursaspor Adana Demirspor'la ilk maçını kuruluşundan 5 ay sonra, 11 Kasım 1963'te oynadı. Adana deplasmanındaki ilk maç ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Yeşil Beyazlılar rakibi karşısında ilk galibiyetini ise 1964-65 sezonunda Bursa'da 3-1'lik galibiyetle elde etti. Vedat Okyar'lı, Elsel Altıparmak'lı, Mesut Şen'li Bursaspor'da ilk galibiyetin gollerini Mustafa Güvenç (2) ve Mesut Şen kaydetti.

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