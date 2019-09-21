Adana Demir Bursaspor maçı kaç kaç bitti? TFF 1. Lig'in 5. haftasında Adana Demir ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Peki, Adana Demir Bursaspor maçı kaç kaç bitti?

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Adana Demir ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Peki, Adana Demir Bursaspor maçı kaç kaç bitti? Ligin 5. haftası heyecan dolu bir maça sahne oldu. Altı sene sonra Adana Demir ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Peki, Adana Demir Bursaspor maçı kaç kaç bitti? MAÇ SONUCU: 4-1 Mücadeleye ev sahibi ekip hızlı başladı. 8. dakikada Ali Kaya attığı golle Adana Demir'i 1-0 öne geçirdi. 10. dakikada sahneye çıkan Berk Yıldız skru 2-0'a taşıdı. Dakikalar 36'yı gösterdiğinde Levent Ayçicek durumu 3-0'a getirdi. Mücadelenin 84. dakikasında Seleznyov Bursaspor'un ilk golünü kaydetti: 3-1 Maçın skorunu ise 90+3'te Erdal Öztürk ilan etti: 4-1

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