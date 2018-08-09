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Adana Büyükşehir Belediyesi'nden flaş karar! Arapça tabelalar kaldırıldı

Adana'da, bazı mahallelerdeki Arapça tabela, poster ve afişler, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince indirildi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:54
Adana Büyükşehir Belediyesi'nden flaş karar! Arapça tabelalar kaldırıldı

Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde tabela denetimi gerçekleştirdi.

Çoğunluğu Suriyelilere ait işletmelerde asılı olan tabela, poster ve afişler kaldırılarak görüntü kirliliğine son verildi.

Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlar ve ilgili yönetmelikler gereği tabelaların yüzde 75'inin Türkçe olmasının gerektiği bildirildi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 13:54
  1. Adana
  2. Adana Büyükşehir Belediyesi
  3. arapça tabelalar
  4. kaldırıldı

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  • VatanVatan56 dk önce
    Hadi İngilizce tabelaları da kaldirin
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