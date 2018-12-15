0553 313 94 23

Adana Adliyesinde hareketli anlar!

İşlediği bir suçtan dolayı polis tarafından gözaltına alınan E.A. isimli şahıs, getirildiği Adana Adliyesinden kaçtı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 16:07
Adana Adliyesinde hareketli anlar!

Adana'da, polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra adliyeye getirilen şüpheli kaçtı.

İşlediği bir suçtan dolayı gözaltına alınan E.A. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından polis ekipleri tarafından Adana Adliyesine getirildi.

Gözaltındaki şüpheli, bir süre sonra adliye binasından polis ekiplerini atlatarak kaçtı.

Durumu fark eden ekiplerin, şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

 

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 16:07
  1. Polis
  2. Adana
  3. Adana Adliyesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pazardaki kavgada başından vurulan çocuk kurtarılamadı
    1. Pazardaki kavgada başından vurulan..
    2. Eviniz yüksek gerilim hattındaysa..
    3. İlk yarının lideri Gençlerbirliği
    4. Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden..
    5. 1,5 milyon lira ödülle aranan terörist..
    6. Sarı yelekliler Brüksel'i karıştırdı
    7. Evinizdeki kazaları önlemek elinizde
    8. TÜGİAD 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı
    9. Tutuşan teröristler tünel kazmaya..
    10. Doktorlar 4 saat uğraştılar ama..
    11. Kansere çiğdem bombası
    12. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    13. Denizli'de Toplu Açılış Töreni
    14. Maçın ardından
    15. Katar'dan KİK'e "güçsüzlük" eleştirisi
    16. Özbekistan'ın en iyisi Bezerra
    17. 7 terörist etkisiz hale getirildi
    18. Kuşburnu hakkında bunları biliyor..
    19. Fındık doğal multivitamin kaynağı
    20. Göz seğirmesinin nedenleri nelerdir?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak