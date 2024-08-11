Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, 2024 Olimpiyatları'nda Rus sporculara uygulanan ayrımcı şartları eleştirdi. Altınok, Olimpiyat Komitesi'nin Rusya'yı dışlama kararının arkasındaki siyasi nedenleri sorguladı. Altınok, Batı’nın hile ve etnik ayrımcılığı "şık bir şekilde" uyguladığını söylediği yazısında şunları kaydetti:

"Olimpiyatlar nasıl gidiyor?

Nasıl gitsin?

30'u altın olmak üzere 100'den fazla madalya kazanan ABD birinci. Hemen arkasında 30 altın madalya alan Çin geliyor. Avustralya da 18 altın madalyayla üçüncü sırada.

İlk üçün ardından gelenler de hep Avrupa ülkeleri.

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Bugüne kadarki olimpiyatlarda ne kadar altın varsa silip süpüren Rusya'yı fiilen men ettikleri için rahatlar tabii. Zira bildiğiniz üzere Ukrayna savaşını gerekçe göstererek birkaç Rus sporcunun müsabakalara bağımsız olarak katılmasına müsaade ettiler. Olimpiyat Komitesi'nin Rus ve Belaruslu sporculara getirdiği şartlar ise şunlar:

Daha önce sosyal medyada Ukrayna işgaline açık destek vermemek.

Orduyla bağlantısı bulunmamak.

Devletin askeri ve güvenlik güçleri arasında yer almamış olmak.

Yeşil-beyaz eşofmanlarıyla podyuma çıkan Rus sporcular madalya aldıklarında ülkelerinin ulusal marşı okunmuyor. Göndere de Rus bayrağı değil, üzerinde Fransızca "tarafsız sporcu" anlamına gelen AIN harflerinin bulunduğu yeşil bayrak çekiliyor.

Adamlar, etnik ayrımcılığı, hileyi, hurdayı bile ne kadar şık yapıyorlar değil mi? Her şeyi standarda bağlamışlar.

E bu işte uzmanlar. Ukrayna savaşının ardından Avrupa'daki Rus varlıklarına nasıl çöktülerse, şimdi de olimpiyatlardaki altın madalyaları kılıfına uydurup gasp ediyorlar.

Gelelim, Rus işgali altındaki Ukrayna topraklarında çekemeyeceğiniz yukarıdaki soykırım fotoğrafının sorumlusu İsrail'in olimpiyat performansına...

1 altın, 4 bronz ve 1 gümüş madalyaları var. "İsrail'in ezeli rakibi" İran ise 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanmış durumda.

İktidarıyla muhalefetiyle bu seneki olimpiyatlarda her zamankinden hevesli görünen Türkiye ise 2 bronz, 3 gümüş madalyayla 60. sırada."