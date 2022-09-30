Adamın midesinde 63 kaşık çıktı

Kuzey Hindistan'daki Muzaffarnagar bölgesinde dayanılmaz mide ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran adam, tedaviye alındı.

Hiçbir şey yiyemeyen 32 yaşındaki adamın ağrısının sebebini belirlemek isteyen doktorlar, röntgen ve tomografi taraması yaptı.

“Bu kadar çok kaşık çıkınca şoke olduk”

İlk etapta bir tümörden şüphelenen doktorlar taramalar neticesinde adamın midesinde yoğun şekilde yabancı madde olduğunu tespit etti.

2 saatten fazla süren ameliyatı yapan Dr. Rakesh Khurana, “Ameliyatta yabancı cisimlerin çelik kaşık olduğunu fark ettik. Bu kadar çok kaşık çıkınca şoke olduk. Tam 63 tane vardı.” dedi.

Kafalarını kırıp, saplarını yuttu

“35 yıllık meslek hayatımda gördüğüm nadir tıbbi vakalardan biriydi” diyen doktor, adamın kaşıkların kafasını kırdığını ve sadece sap kısımlarını yuttuğunu belirtti.

İyileşmesi için yoğun bakımda tutulan hasta ise yaklaşık 6 ay önce metal nesneleri yemeye başladığını söyledi.

Doktorlar hastanın Pika Sendromu olarak bilinen, besin olarak kabul edilmeyen maddelerin devamlı ve ısrarlı bir şekilde yenilmesi alışkanlığı olabileceğine inanıyor.

Pika Sendromu

Toprak, kil, tebeşir, kömür gibi nesneleri yeme alışkanlığı tıpta “Pika Sendromu” olarak adlandırılıyor.

İsmi halk arasında fazla bilinmese de demir, çinko, kalsiyum eksikliği gibi nedenler ile kişiler bu maddeleri yeme eğilimine giriyor.

Ancak uzmanlara göre bu durum hiçbir mineralin eksikliğini gidermediği gibi kabızlık, bağırsaklarda parazit, cıva zehirlenmesi gibi sorunlara neden olabiliyor.