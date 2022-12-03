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Yerel Adamı ne hale soktu görün! Alkol illetinin ibretlik sonucu
Yerel

Adamı ne hale soktu görün! Alkol illetinin ibretlik sonucu

Kayseri'de içtikten sonra arabasında sızan şahıs, polis ve sağlık ekipleri tarafından 3 saatte uyandırıldı. Uyandırıldıktan sonra da saçmaladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 14:13:00 -

Kayseri'de polis ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde gelen bir ihbara giderken, yol kenarında park halinde bulunan 38 AFR 811 plakalı otomobilden şüphelendi.

İnceleme yapan ekipler, otomobilin içerisinde bir kişinin uyuduğunu tespit etti. Alkollü olduğu tespit edilen E.D., polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda dahi uyandırılamadı.

Havanın da soğuk olması ve şahsın donma riskine karşı, olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Şahıs, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda 3 saat sonra uyandırıldı.

Kayseri'de olmasına rağmen, "Beni Kayseri'ye götürün" dedi.

3 saatin ardından uyandırılan E.D., etrafında polis ekiplerini görünce şaşkınlık yaşadı. "Lütfen beni Kayseri'ye götürün" diyerek polislerden ricacı olan E.D.'ye polis ekipleri "Burası zaten Kayseri" dedi. Bunun üzerine tekrardan şaşkınlık yaşayan E.D., "Demek Kayseri'ye geldik" diyerek, aracından indi. Şahıs, olay yerine çağrılan kardeşi tarafından evine götürüldü.

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